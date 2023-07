Selber Wiesenfest 2023: Festumzug mit Ministerpräsident Markus Söder

An diesem Wochenende feiern die Menschen in Selb wieder ihr traditionelles Heimat- und Wiesenfest auf dem Goldberg. Ein Highlight ist auch wieder der Festzug am Sonntagmittag. Bei dem läuft dieses Jahr auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit. Dafür hat die Stadt bereits entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch:

Markus Söder möchte sich nach dem Festzug auch die Reigen und Spiele der Schulkinder anschauen. Hintergrund für den Besuch des Ministerpräsidenten sind unter anderem die bayerisch-tschechischen Freundschaftswochen in Selb.