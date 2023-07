Selber Stadtrat: Stadträtin Dorothea Schmid will aus dem Ehrenamt ausscheiden

Dorothea Schmid ist in Selb bekannt für ihre ausgefallenen Hüte. Außerdem war sie sechs Jahre lang zweite Bürgermeisterin der Stadt. Heute ist die 69-Jährige auch Thema im Selber Stadtrat. Der entscheidet nämlich in seiner Sitzung am Abend (18 Uhr) über ihren Antrag zur Entlassung aus dem Stadtrat. Dorothea Schmid war schon länger nicht mehr bei den Sitzungen dabei, weil es ihr aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich war. Schmid war seit 2002 Mitglied des Selber Stadtrats.