Selber Stadtrat: Feuerwehr in Silberbach bekommt neues Gerätehaus

Feuerwehrleute sind für uns Tag und Nacht im Einsatz. Dieses Engagement will die Stadt Selb finanziell unterstützen. Der Selber Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung deshalb mit einem Konzept für die Feuerwehrhäuser befasst. In Selb gibt es insgesamt 14 Stück. Alle sollen für die Zukunft fit gemacht werden. Ein Ingenieurbüro hat jetzt ein Konzept darüber erstellt, was kurzfristig und auch langfristig zu tun ist. Der Stadtrat hat das Konzept einstimmig verabschiedet, sagt Selbs Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch im Gespräch mit Radio Euroherz. Kurzfristige Maßnahmen will die Stadt schon im nächsten Haushaltsplan verankern. Im Ortsteil Silberbach soll ein komplett neues Feuerwehrgerätehaus entstehen. Die Planungsleistungen für den Neubau will die Stadt noch in diesem Jahr vergeben.