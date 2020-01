Selber SPD: Walter Wejmelka als OB-Kandidat nominiert

Noch rund zwei Monate, dann gehen die Rennen um die Chefsessel in den Landratsämtern und Rathäusern los. Mitte März steht die Kommunalwahl an. Die Selber SPD schickt dabei ihren Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat, Walter Wejmelka in die Wahl. Darüber informiert Ortsvereinsvorsitzender Roland Graf. In einer aktuellen Mitteilung heißt es, Selb stünde vor sechs entscheidenden Jahren, in denen richtungsweisende Weichen für die Zukunft gestellt würden. Fraktionschef Walter Wejmelka bringe demnach die Eigenschaften einer starken Führungspersönlichkeit mit kommunalpolitischer Erfahrung mit. Nämlich jemand, der im Rathaus die Hosen an hat, selbstbewusst die Interessen der Stadt gegenüber Regierung und Investoren vertritt, aber auch ausgleichend auftritt und Kompromisse suchen und finden kann. Walter Wejmelka ist gestern (08.01.) offiziell nominiert worden.