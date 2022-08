Ein Motorrollerfahrer hat am Samstagnachmittag in Münchberg ein Kind angefahren. Mit dem Kommentar, der 5-Jährige sei selber schuld, fuhr der älter Mann einfach weiter. Die Polizei bittet um Hinweise. Passiert ist der Unfall Samstag gegen 16 Uhr 30 auf dem Kaufland-Parkplatz in Münchberg in der Nähe des Eingangs. Der 5-jährige Junge hat Abschürfungen an den Knien und am Ellbogen erlitten.