Selber sammeln: Spendenaktion für Hochwasser-Betroffene

Viele Menschen stehen nach der Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz vor dem Nichts. Auch hier in der Euroherz Region hat es viele Schäden gegeben. Die Stadt Selb sammelt jetzt Spenden für alle Betroffen in der Bundesrepublik. Mit der Aktion „Selber sammeln“ ruft Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch eine Spendenaktion ins Leben, die zumindest einen kleinen solidarischen Beitrag zum Wiederaufbau leisten soll. Die gesamte Summe geht an die bundesweite Hochwasserhilfe Aktion „Deutschland hilft“. Im Rahmen der Aktion findet am Freitag außerdem ein Benefizkonzert der Band LOGO statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr – Sitzgelegenheiten müsst ihr euch selbst mitbringen.

Wer spenden möchte, kann bis 08. August 2021 einen Betrag in beliebiger Höhe auf folgendes Konto überweisen:

Stadt Selb

Sparkasse Hochfranken

DE81 7805 0000 0430 0112 88

Kennwort: „Selber sammeln“

KONZERT: Die aktuell geltenden Hygienemaßnahmen der bayerischen Staatsregierung sehen eine Registrierung der Kontaktdaten vor. Hierfür kann vorzugsweise vor Ort die LUCA-App genutzt werden, andernfalls gibt es auf unserer Homepage www.selb.de auch ein Formular zum Download, welches ausgefüllt am Einlass abgegeben werden muss. Des Weiteren gilt eine FFP2-Maskenpflicht im Einlassbereich sowie auf dem Weg zum Platz. Dort kann diese dann abgenommen werden.