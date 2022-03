Selber sammeln: Schon über 24.000 Euro auf Spendenkonto

Zwei Millionen Menschen flüchten derzeit vom Krieg in der Ukraine. Einige davon suchen auch bei uns in der Region Schutz. Derweil gibt es weitere private Initiativen, die Spenden in die Ukraine bringen. Wer lieber Geld spenden will, für den gibt es einige Spendenkonten. Neben der Stadt Wunsiedel hat auch die Stadt Selb jetzt ein Spendenkonto eröffnet. Nach nicht einmal einer Woche meldet die Stadt jetzt schon über 24.000 Euro, die gespendet wurden. Spenden sind weiter möglich.

Als symbolische Geste hat die Stadt vor dem Selber Rathaus die Flaggen der Ukraine, Deutschlands und Europas gehisst.

Spendenkonto:

Stadt Selb

Sparkasse Hochfranken

DE81 7805 0000 0430 0112 88

Verwendungszweck: „Ukraine“

Bis zu einer Spendensumme von 200,00 € gilt der Kontoauszug als Spendenquittung. Bei höheren Beträgen bitte bei der Überweisung die Adresse mit angeben, falls eine Spendenquittung gewünscht wird. „Jeder Euro zählt“, so Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch. Die Stadtverwaltung leitet die gesammelten Gelder zu 100 Prozent an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe weiter