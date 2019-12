Selber Oberbürgermeisterwahl: SPD tritt mit Walter Wejmelka an

Jetzt sind es drei Kandidaten. Bei der Wahl um das Selber Oberbürgermeisteramt hat sich die SPD entschieden, einen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, Walter Wejmelka, tritt zur Oberbürgermeisterwahl im März an.

Das teilt der Ortsvereinsvorsitzende der Selber SPD, Roland Graf, in einer Mitteilung mit. Man wolle für die anstehenden Aufgaben in Selb „eine starke Führungspersönlichkeit mit kommunalpolitscher Erfahrung“ ins Rathaus senden. Offiziell nominiert wird Wejmelka am 8. Januar.

Amtsinhaber Ulrich Pötzsch von den Aktiven Bürgern Selb wird ebenfalls wieder antreten. Die Grünen haben bereits Susann Fischer aufgestellt. Die CSU möchte für die Wahl keinen Kandidaten nominieren. Gewählt wird am 15. März – überall in der Region.