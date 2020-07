Selber Kino: Umbau kann beginnen

Die Kulturwelt steht wegen der Corona-Krise Kopf. Auch für die Kinos ist das eine wirtschaftliche Herausforderung. Das Kino in Selb dagegen ist seit vergangenem Jahr in städtischer Hand und dadurch ein wenig abgesichert. Aktuell sollte es sich ja aber ohnehin im Umbau befinden. Laut Oberbürgermeister Uli Pötzsch kann der aber erst jetzt so richtig beginnen – davor hatte die Zustimmung der oberfränkischen Regierung gefehlt. Seit kurzem ist sie aber da. Ende des Monats soll dann der Förderbescheid folgen. Die versprochene Summe wird es der Stadt erlauben, sogar noch mehr zu machen als geplant. Das gesamte Gebäude kann sie damit wohl sanieren, ursprünglich hätte es nur das Foyer sein sollen. Am 22. Juli geht es im Selber Stadtrat wieder um das Kino – dann will die Stadt den neuen Namen und das künftige Erscheinungsbild des Kinos öffentlich machen.