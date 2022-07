Selber Innenstadt: Ludwigpassage offiziell freigegeben

Nach drei Jahren ist der Durchgang zwischen der Ludwig- und der Schillerstraße in der Selber Innenstadt fertiggestellt. Pünktlich zum Beginn der Sommerferien in Bayern hat Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch die Ludwigpassage offiziell für die Öffentlichkeit freigegeben. Das Projekt ist Teil des „Masterplans Innenstadt“, den der Stadtrat vor einigen Jahren beschlossen hat. Ziel ist es, städtebauliche Defizite zu beseitigen und die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu verbessern. Die verschiedenen Spielangebote auf dem Gelände werden vor allem bei den Kindern gut angenommen, so Pötzsch in seiner Eröffnungsrede.