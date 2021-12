Selber helfen Selbern: 12.000 Euro für soziale Einrichtungen

Lange dauert es nicht mehr, bis wir unsere Weihnachtsgeschenke aufmachen dürfen. Einige Einrichtungen in Selb haben ihr Geschenk schon jetzt bekommen. Die Aktion „Selber helfen Selbern“ hat zum 19. Mal Spenden gesammelt. Dieses Jahr sind knapp 12.000 Euro zusammengekommen. Das Geld kommt der Diakonie Selb-Wunsiedel, der Selber Tafel und dem Diakonieverein für den Seniorenbus in Selb zu Gute. Unterstützung bekommen außerdem das Frauenhaus, der Verein „Zuflucht Selb“ und der Unterstützerkreis „Haus am Park“. Die Diakonie gibt zum Beispiel bedürftigen Familien mit den Spenden Geld für den Weihnachtsbaum oder für die Geschenke der Kinder dazu.