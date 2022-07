Selber Heimat- und Wiesenfest: Eröffnungsabend auf dem Goldberg

Nach zweijähriger Corona-Pause ist gestern Abend das Selber Wiesenfest feierlich eröffnet worden. Festwirt Hans-Rainer Spannruft ist dabei zusammen mit seiner Familie und dem Selber Spielmannszug in das Festzelt auf dem Goldberg in Selb eingezogen. Die Familie Spannruft hat den Abend gestern genutzt, um ihr 10-jähriges Wiesenfest-Jubiläum nachzufeiern. Auch für die Musikerinnen und Musiker des Spielmannszugs war dies ein besonderer Auftritt:

… so Gerhard Stöhr, Vorsitzender des Selber Spielmannszugs.

In den kommenden Tagen stehen unter anderem der Heimatabend auf dem Goldberg und der traditionelle Festzug durch die Selber Innenstadt an. Ein Feuerwerk wird es auch in diesem Jahr wieder nicht geben, weil die Waldbrandgefahr in der Region zu hoch ist.