Selber Hallenbad: Mann entblößt sich am Kinderbecken

Die Polizei Marktredwitz sucht aktuell Zeugen, die gestern Nachmittag (MO) im Selber Hallenbad waren… vor allem Eltern und deren Kinder. Der Grund: Ein Mann hat sich direkt am Kinderbecken die Badehose ausgezogen. Die Kinder mussten also sein Geschlechtsteil sehen. Zeugen haben sofort die Polizei gerufen. Die Beamten konnten den Mann noch in der Umkleidekabine festnehmen. Die Ermittlungen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses laufen. Wer gesehen hat, was genau im Selber Hallenbad am Kinderbecken passiert ist, soll sich bitte bei der Polizei melden.