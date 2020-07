Wer auf die Website der Firma Netzsch geht, der bekommt ein großes Warnschild angezeigt. Bei dem Selber Maschinenhersteller hat es am Freitag einen Hackerangriff gegeben. Demnach hat die Firma ihr komplettes Netzwerk heruntergerfahren. Nach Informationen von Radio Euroherz sind die Mitarbeiter seit dieser Woche zuhause. Netzsch arbeitet momentan an den Problemen und will schnellstmöglich wieder alle Systeme zum Laufen bringen.