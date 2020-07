Namhafte Automobilhersteller wie VW, Audi oder Mercedes sind hier auf der Suche nach Nachwuchsdesignern: An der Staatlichen Fachschule für Produktdesign in Selb. Was die Absolventen alles leisten, das zeigen sie jedes Jahr in einer Werkschau. Die findet heuer zum ersten Mal virtuell statt.

Ab 11 Uhr zeigen die angehenden Produktdesigner ihre Abschlussarbeiten online.