Selbbach bekommt neues Gewand: Arbeiten bis Mitte 2021 abgeschlossen

Wenn Selb 2023 die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen feiert, dann will sich die Porzellanstadt von ihrer schönsten Seite zeigen. Am Selbbach ist mittlerweile schon einiges passiert. Der Schlamm, der sich abgelagert hat, ist rausgekommen und der Absturz ist auch fertig. Die Fische können jetzt wieder in beide Richtungen schwimmen. Die graue eintönige Pflasterung im Papiermühlweg kommt weg. Dafür entsteht eine naturnahe Gewässerlandschaft. Bis Mitte des kommenden Jahres soll alles fertig sein. Der Freistaat Bayern lässt sich das über eine Million Euro kosten.