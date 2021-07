Selb wird Hochschulstadt: Finanzielle Beteiligung

Noch in diesem Jahr kann sich Selb nicht nur ‚Porzellanstadt‘ sondern auch ‚Hochschulstadt‘ nennen. Ab Herbst soll – wie berichtet – der neue Studiengang ‚Design und Mobilität‘ hier an den Start gehen. Zunächst in den Räumen der Firma Rosenthal. Künftig aber dann mit eigenem Designstudio auf dem Gelände des ehemaligen Hutschenreuther Werks B. Bis dahin dauerts aber noch gut zwei Jahre.

An der Erstausstattung in den Übergangsräumen beteiligt sich die Stadt Selb neben dem Landkreis Wunsiedel. Der Stadtrat hat dafür gestern 15.000 Euro zusätzlich freigegeben. Und zwar zu dem Anteil von 27.500 Euro, den die Stadt bereits leisten wollte. Insgesamt kostet die Erstausstattung für die künftigen Designer in Selb über 180.000 Euro.