Selb: Vorbereitungen für neuen Kreisverkehr starten

In Selb von A nach B zu kommen, ist als Autofahrer gar nicht so leicht. Ständig tun sich neue Baustellen im Stadtgebiet auf. Gestern haben wir erst gemeldet, dass die Weißenbacher Straße gesperrt ist. Heute starten schon die nächsten Bauarbeiten. In der Bahnhofstraße beginnen Kanalbauarbeiten. Bei der Baumaßnahme handelt es sich um Vorbereitungen für den neuen Kreisverkehr am Goetheplatz. Die Bahnhofstraße in Selb ist daher ab sofort halbseitig gesperrt. Den Verkehr regelt eine Ampel. Auch die weiteren Bauarbeiten sollen, laut Stadt, so gestaltet sein, dass der Verkehr auch weiterhin fließen kann. Ein Ende der Arbeiten ist für den 17. Dezember geplant. Der Kreisverkehr am Goetheplatz ist ein Projekt im Rahmen der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen im Jahr 2023.