Selb: Versuchte Brandstiftung in Stadtkirche

Eine Kirche ist ein Ort der Ruhe und des Gedenkens. Den wollte ein Unbekannter gestern Nachmittag zerstören. Er hat versucht, die Stadtkirche in Selb anzuzünden. Ein Zeuge hat an der Treppe zur oberen Etage angebrannte Papiertaschentücher und einen Desinfektionsmittelspender gefunden. Der Täter hat außerdem eine Gedenkstätte in Form eines Steinkreises zerstört. Die Polizei Marktredwitz ermittelt bis jetzt noch gegen Unbekannt, weil die Kirche den ganzen Nachmittag über für jeden zugänglich war. Wenn ihr gestern zwischen 13 und 16 Uhr etwas an der Stadtkirche Selb beobachtet hat, könnt ihr euch bei der Polizei melden.