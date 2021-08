Selb: Verantwortliche vom Festival Mediaval wollen 3G-Regel

Monatelang hatten Künstler und Bühnentechniker wegen abgesagter Veranstaltungen nichts zu tun. Mit dem Festival „Benefiz am Berg“ wollten die Verantwortlichen der Mittelalterfeste Festival Mediaval in Selb und dem Collis Clamat in Wunsiedel den Mitarbeitenden aus der Veranstaltungsbranche helfen. Statt der geplanten 1.100 Besucher kamen aber nur rund 300. Für die Verantwortlichen liegt das an den Corona-Regeln in Bayern.

Mit dem Festival Mediaval steht Mitte September in Selb schon das nächste Festival an. Da soll es laut der Facebook-Seite des Festivals aber kein Alkoholverbot und keine Sitzplatzpflicht mehr geben. Die 3G-Regel wäre für größere Veranstaltungen völlig ausreichend – das heißt, Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Diese Regelung würde bereits in anderen Bundesländern gelten, und mehr Freiheiten auf dem Gelände ermöglichen. Die Verantwortlichen rufen deshalb dazu auf, den lokalen Landtags- und Bundestagsabgeordneten zu schreiben, oder sich sogar ans Kunstministerium zu wenden. Für sie gebe es dringend Handlungsbedarf, sonst sei es bald zu spät für die bayerische Musikszene.