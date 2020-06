Selb: städtischer Radweg soll kommen

Immer mehr Menschen zieht es in Corona-Zeiten auf das Fahrrad – dieser Entwicklung will auch die Stadt Selb Rechnung tragen. Am Abend hat der Stadtrat einstimmig beschlossen, die Radwege auf Vordermann zu bringen. Neben dem Perlenradweg von Oberkotzau nach Asch, möchte man einen asphaltierten städtischen Radweg bauen. Konkret geht es darum, auch Bürgern aus vom Stadtzentrum weiter entfernten Ortsteilen, die Möglichkeit zu geben, das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel nutzen zu können. Deshalb will man jetzt rund 520.000 Euro in die Sanierung von Feld- und Wald-Wegen zwischen der Kreisstraße WUN15 und Wildenau investieren. Jetzt sei man auf der Suche nach Fördermöglichkeiten.