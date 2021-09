Selb: Spielzeit im Rosenthal-Theater startet

Auf Konzerte und Theateraufführungen mussten wir in der Corona-Pandemie lange verzichten. Jetzt startet an den meisten Theatern aber die neue Spielzeit. Im Rosenthal-Theater in Selb hebt sich am Abend der Vorhang für die neue Theatersaison. Es treten die Band Fellow Rovers und die A-cappella-Gruppe Voice Club auf. Für den Besuch im Rosenthal-Theater gilt die 3G-Regelung. Das heißt, ihr müsst negativ getestet sein, wenn ihr nicht geimpft oder genesen seid. Das Theater darf maximal 120 Plätze besetzen. Den Besuchern steht außerdem ein abgegrenzter Bereich zur Verfügung, in dem sie die Pausen verbringen können. Reservieren könnt ihr eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.