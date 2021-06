Selb: Porzellanflohmarkt fällt aus

Die Inzidenzwerte sinken, trotzdem ist noch nicht alles wie früher. Wir müssen auch weiterhin auf so manches verzichten. So fallen zum Beispiel größere Veranstaltungen weiterhin aus. Dazu gehört jetzt auch der Porzellanflohmarkt in Selb, der im August stattfinden sollte.

Was bis dahin gilt, ist noch nicht raus. Den Verantwortlichen ist die Planung daher zu unsicher, so das Forum Selb in einer Mitteilung. Die aktuelle Verkehrssituation in Selb würde die Durchführung des Markts zusätzlich erschweren. Die Verantwortlichen freuen sich aber schon auf das Porzellinerfest 2022.