Selb: Polizei stellt ungeschickten Autodieb

Durch die Ausgangsbeschränkungen sind wir derzeit viel weniger mit dem Auto unterwegs. Ein Autodieb in Selb hat sich wohl gedacht, dass er deshalb leichtes Spiel hätte und der Diebstahl nicht so schnell bemerkt würde. Doch bei seinem Versuch, heute Nacht einen Mercedes zu klauen, ist die Besitzerin des Wagens wach geworden und hat die Polizei alarmiert. Die hat den Täter auf frischer Tat ertappt und außerdem festgestellt, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Weil er davor bereits in die Garage der Autobesitzerin eingebrochen war und dort Werkzeug mitgenommen hatte, ermittelt die Kripo gleich wegen mehrerer Diebstahlsdelikte.