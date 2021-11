Selb: Polizei fasst Automatensprenger

Nachdem sie kürzlich zwei Kaugummi-Automaten in Selb gesprengt hatten, hat die Polizei die beiden Täter nun geschnappt. Ein Zeuge, der auch schon die Tat beobachtet hatte, hat die beiden 16-Jährigen an einem Selber Schnellimbiss wiedererkannt. Die beiden hatten dieselben Klamotten an wie zum Tatzeitpunkt. Die beiden Jugendlichen haben zugegeben, die Automaten gesprengt zu haben. Sie müssen sich jetzt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung verantworten. Die Polizei ermittelt, ob die beiden auch für ähnliche Taten verantwortlich sind.