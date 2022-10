Selb-Plößberg: Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

In Selb-Plößberg habt ihr gestern Abend viele Feuerwehrautos im Einsatz gesehen. Hier hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Alten Schulstraße gebrannt, teilt das Polizeipräsidium Oberfranken heute mit. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten rechtzeitig evakuiert werden, ein kleiner Junge wurde aber wegen der starken Rauchentwicklung in eine Kinderklinik gebracht. Die genaue Ursache für das Feuer ist derzeit nicht bekannt. Das Haus ist aber vorerst unbewohnbar und der Schaden liegt bei mindestens 25.000 Euro, so die Polizei. Die Kripo in Hof ermittelt.