Selb-Plößberg: Ausgebüxtes Känguru weiter vermisst

Wir haben gestern nicht schlecht gestaunt, als uns eine Meldung von zwei vermissten Kängurus in Selb-Plößberg erreicht hat. Eines der beiden Tiere war schon im Laufe des Tages wieder zuhause bei seinen Besitzern. Das andere wird weiterhin vermisst. Es hält sich nach Angaben der Besitzer in einem Waldstück zwischen Selb-Plößberg und dem Schönwalder Ortsteil Reichenbach auf. Eine zweistündige Suche am Vormittag hat jedoch keinen Erfolg gebracht. Die Besitzer bitten darum, dass Waldspaziergänger ihre Augen offen halten. Morgen findet in dem Waldstück eine Druckjagd statt. Die dortigen Jäger sind bereits informiert. Es wird jedoch darum gebeten, Hunde zum Schutz des Kängurus an der Leine zu lassen.

(Symbolbild)