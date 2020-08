Selb/Pfaffenleithe: Wasserspielplatz kommt

Viele Kinder spielen im Sommer den ganzen Tag draußen – dass sie in der Hitze genug trinken oder nicht zu lange in der prallen Sonne sind, darum kümmern sie sich in der Regel nicht. Dafür müssen die Eltern sorgen. Deshalb gibt es beispielsweise Waldspielplätze, bei denen es immer genug Schatten gibt. Oder auch Wasserspielplätze für die Abkühlung. Einen solchen baut seit heute die Stadt Selb in der Pfaffenleithe. Das Projekt ist Teil der Vorbereitungen für die Deutsch-Tschechischen Freudnschaftswochen 2023 und gliedert sich an den bereits bestehenden Spielplatz dort an. Der Bau wird ungefähr 8 Wochen dauern. Solange können Eltern mit ihren Kindern da leider nicht spielen, dafür heißt es danach: Wasser marsch!