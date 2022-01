Selb: Neue Impf- und Testmöglichkeiten

Wer sich gegen das Corona-Virus impfen lassen möchte, der kann das in der Euroherz-Region mittlerweile problemlos tun. Die Städte und Landkreise machen ihren Bürgern vielfältige Angebote. Im Landkreis Wunsiedel kommt ab Samstag ein weiteres dazu. Ab dem Wochenende gibt es eine neue Impfstelle in der Eventhalle am Philip-Rosenthal-Platz in Selb. Dort könnt ihr euch zukünftig samstags, sonntags und montags von 8 bis 15 Uhr impfen lassen. Das Angebot richtet sich an Personen über 30 Jahren, die sich mit Moderna impfen lassen können. Einen Termin braucht ihr nicht.

Das Testzentrum in der Eventhalle stellt an den Impftagen dafür die Tests ein. Dafür gibt es zwei zusätzliche Teststellen in Selb. Die findet ihr bei Edeka Egert (Dr. Ludwig-Rieß-Straße 1) und im AWO Sozialzentrum Marie Bauer (Plößberger Weg 6).

Öffnungszeiten:

Testzentrum in der Eventhalle in Selb: dienstags bis freitags zwischen 11 und 14 Uhr & 15 bis 18 Uhr

Teststelle Edeka Egert in Selb: montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr

Teststelle AWO Sozialzentrum Marie Bauer: montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr