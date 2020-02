Selb: Mehr Übernachtungen – mehr Hotels?

Im Landkreis Wunsiedel hat der fehlende Schnee seine Spuren hinterlassen – im Dezember hat die Zahl der Touristen gut 10% unter der vom Vorjahr gelegen. Der Aufwärtstrend ist deshalb 2019 erstmal abgerissen. In der Stadt Selb ist die Bilanz etwas positiver ausgefallen – dort hat es bei den Übernachtungen ein Plus von rund 6% gegeben. Für den Selber Oberbürgermeister Uli Pötzsch ist das ein gutes Signal, um noch mehr Hotelangebote zu schaffen. In Selb sind es nicht nur Touristen, die für die guten Übernachtungszahlen sorgen, sondern auch Geschäftsreisende, die in Kontakt mit den Selber Firmen stehen, heißt es in einer Pressemitteilung.