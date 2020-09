Selb: Mann schlägt Ehefrau und randaliert in Wohnung

Überhaupt nicht mehr beruhigen können hat sich ein 45 Jähriger Selber, der gestern Abend in der gemeinsamen Wohnung in der Lorenz-Hutschenreuther-Straße zunächst seine Frau mehrfach schlug und anschließend Möbel durch die Räume warf. Die Polizisten hat er außerdem aufs Übelste beleidigt. Schließlich musste der Wüterich gefesselt zur Polizei Marktredwitz und dort den Rest der Nacht in der Zelle verbringen. Neben einer Anzeige wegen Körperverletzung, muss er sich auch wegen Beamtenbeleidigung verantworten.