In Selb ist ein Mann völlig ausgeratet. Er und seine Mutter haben zum wiederholten Mal gestritten. Der stark betrunkene Sohn hat dabei die Glasfüllung der Wohnzimmertür eingeschlagen und seine Mutter mit Worten und einem Küchenmesser bedroht. Am Abend ist es dann wieder zum Streit gekommen. Dann ist die Polizei eingeschritten. Sie hat den Mann des Platzes verwiesen und der Mutter den Wohnungsschlüssel übergeben. An der Tür ist ein Schaden von 200 Euro entstanden.

(Symbolbild)