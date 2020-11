Selb: Ludwigpassage bekommt neuen Anstrich

Grünanlagen und Spielplätze tragen viel zum Aussehen und Wohlfühlfaktor eines Ortes bei. Die Stadt Selb unternimmt gerade sehr viel in diesem Bereich. Entlang des Selbbachs entstehen Aufenthaltsorte, ein Wasserspielplatz ist in der Mache und die Ludwigpassage in der Innenstadt bekommt derzeit auch ein neues Gesicht. Die Bauarbeiten dort sind am Montag gestartet. Bis Ende des Jahres entstehen kleine Stahlhäusschen – eines davon wird die neue Bushaltestelle sein. Im nächsten Jahr dann kommen auch noch Spielgeräte in die Ludwigpassage – zum Beispiel Wippen und Geschicklichkeitsspiele.