Selb: Kellerabteil aufgebrochen und Fahrrad geklaut

Gerade an öffentlichen Plätzen klauen Diebe öfter mal Fahrräder. Doch auch zuhause im Keller scheinen die Räder oft nicht sicher zu sein. In der Bergstraße in Selb soll ein Unbekannter am Wochenende ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen und ein Fahrrad gestohlen haben. Das teilt die Polizeiinspektion Marktredwitz jetzt mit. Dabei soll der mutmaßliche Täter den Türgriff abgerissen und das untere Scharnier der Tür herausgebrochen haben. Das gestohlene Fahrrad war laut Polizei über 2000 Euro wert. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Wer zwischen Samstagabend und Sonntagmittag etwas verdächtiges beobachtet hat, kann sich bei der Polizei Marktredwitz melden.