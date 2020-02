Heuer geht’s an die Generalsanierung. Für die Maßnahme muss der Marienplatz komplett gesperrt werden. Wann es losgeht, was das für Autofahrer in Selb bedeutet und alle weiteren Fragen will die Stadtverwaltung heute Abend klären. Dann informiert sie in der Info-Galerie über das Großprojekt. Los geht’s um 18 Uhr.