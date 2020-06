Selb: Goldberg vs. Wiesenfest

Dass das Wiesenfest in Selb in diesem Jahr dem Corona-Virus weichen muss, war nicht nur für viele Selber ein Schock. Zumindest auf das traditionelle Vorglühen auf dem Goldberg hatten sie gehofft. Das kann zwar stattfinden, aber anders als geplant.

Die Aktiven Bürger wollten die Grünanlagenverordnung für den Goldberg vom 01. Juli bis Jahresende aussetzen. Dann hätte man auf dem Gelände unter anderem Picknicken, Zelten oder eben auch mit einem Bier oder Sekt anstoßen dürfen. Der Stadtrat hat den Antrag jetzt aber mit 15:10 Stimmen abgelehnt. Das heißt: wer am Goldberg vorglühen will, darf das laut Oberbürgermeister Pötzsch zwar tun, aber nur mit anti-alkoholischen Getränken. Hält man sich nicht daran, kann das teuer werden. Die Polizei wird – besonders zur Wiesenfestzeit in zwei Wochen – ein besonderes Augenmerk auf den Goldberg haben und Zuwiderhandlungen gegen die Grünanlagenverordnung entsprechend ahnden.