Selb: Goetheplatz soll verkehrlich ausgestaltet werden

Das Jahr 2023 steht in Selb ganz im Zeichen der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen – am Zeitplan hat auch die Corona-Pandemie nichts geändert, sagt Selbs Oberbürgermeister Pötzsch im Radio Euroherz-Interview. Deshalb hatte man sich für den europäischen Ideenwettbewerb junger Architekten „Europan 15“ beworben – nachdem man erneut den Zuschlag bekommen hat, hat der Stadtrat jetzt einstimmig beschlossen, sich des Goetheplatzes vor dem Bahnhof anzunehmen. Hier will man den Straßenverlauf komplett umkrempeln und einen Kreisverkehr schaffen. Der dann vor dem Bahnhof entstehende Platz soll die eigentliche Achse zur Innenstadt bilden. Alle Ergebnisse fließen in die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen ein. 12 Wochen lang gibt es 2023 in den Partnerstädten Selb und Asch Kultur-, Sport- und Erlebnisevents.