Eigentlich hat er es nur gut gemeint: In Buchwald bei Selb hat ein Mann seine Tomatenpflanzen in ein Gartenhaus gestellt und ein paar Kerzen angezündet, damit sie nicht erfrieren. Laut Polizei sollen die Kerzen dann aber wegen des starken Windes umgefallen sein – und das ganze Gartenhaus in Brand gesetzt haben. Die Hütte ist daraufhin komplett abgebrannt – der Schaden liegt bei geschätzten 7000 Euro. Verletzt hat sich dabei niemand.