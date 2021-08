Selb: Frau zwischen Pferden eingeklemmt

Zwei Pferde haben eine Frau in Selb gestern schwer verletzt. Sie hatten die 41-Jährige auf einem Reiterhof in Stopfersfurth zwischen sich eingeklemmt, sodass die Frau nicht mehr atmen konnte. Die Frau, die die Pferde eigentlich nur auf die Koppel führen wollte, informierte eine Bekannte über ihre Atemnot. Wenig später ist die 41-Jährige zusammengebrochen und sie konnte die Beine nicht mehr bewegen. Ein Aushilfsarbeiter, der alles beobachtet hatte, verständigte den Rettungsdienst. Ein Hubschrauber hat die Verletzte ins Klinikum gebracht. Nach ersten Erkenntnissen hat die Pferdewirtin ein Thorax-Trauma erlitten, und auch am Rücken hat sie sich verletzt. In Lebensgefahr war sie aber nicht.