Selb: Frau rastet bei Familienstreit aus

Heute Nacht hat sich eine Familie in Selb ziemlich heftig gestritten: Eine 52-jährige Frau, ihr Sohn und dessen Freundin sind sich in die Haare gekommen: Vor allem die 52-jährige kannte dabei kein Halten mehr: Sie ließ sich von der Polizei nicht mehr beruhigen – zuerst ist sie auf die Freundin ihres Sohnes und dann auch auf die Beamten losgegangen und wollte diesen ins Gesicht schlagen. Die Polizisten haben sie daraufhin gefesselt – daraufhin hat sie – Zitat aus dem Polizeibericht – übelste Beleidigungen gegen die Beamten losgelassen. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen – selbst bei der Blutentnahme im Krankenhaus hat sie sich so aufgeführt, dass sie auf einer Liege fixiert werden musste. Als sie zu guter Letzt noch angekündigt hat, sich selbst etwas antuen zu wollen, wurde sie ins Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Das Verhalten der Frau wird jetzt strafrechtlich aufgearbeitet.