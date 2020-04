Selb: Feuerkorb gerät außer Kontrolle

Wenn es einem wegen der Corona-Beschränkungen langweilig wird, kommen manche Menschen auf dumme Gedanken. Wie die Polizei meldet, hat ein 29-jähriger Mann gestern Abend in der Selber Dekan-Bohrer-Straße Feuer in einem Feuerkorb gemacht. Dabei sind Funken auf einen nahegelegenen Geräteschuppen übergesprungen, in dem unter anderem Benzin gelagert wurde. Das entstandene Feuer konnte der Mann zwar mit einem Gartenschlauch noch selbst löschen, allerdings zog er sich dabei Verbrennungen im Gesicht zu. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Der 29-Jährige muss nun die Konsequenzen seines Verhaltens tragen – die Anzeige der Polizei Marktredwitz dürfte dabei noch das kleinste Problem sein.