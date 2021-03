Selb: Erneut Illegaler Welpentransport aufgedeckt

Es passiert immer wieder: In dieser Woche hat die Grenzpolizei Selb schon einmal einen illegalen Welpentransport aus dem Verkehr gezogen. Jetzt schon wieder. Sie hat einen Transporter aus Osteuropa angehalten, in dem eine kleine Tiertransportbox war. Darin: Drei junge Zwergspitzwelpen auf engstem Raum. Der Fahrer hat behauptet, dass die drei für den Weiterverkauf in Belgien vorgesehen seien. Ein Amtstierarzt hat dann aber festgestellt, dass die Welpen nicht ausreichend geimpft sind. Sie haben außerdem keinen Chip gehabt und eine Einfuhr-Genehmigung gab es auch nicht. Die Welpen haben die Beamten daraufhin in Quarantäne geschickt und der Fahrer muss sich jetzt verantworten.