Damit die Züge am Bahnübergang ‚Geheimrat-Rosenthal-Straße‘ in Selb-Erkersreuth auch in Zukunft rollen können, führt die Deutsche Bahn ab heute (DI, ab 7 Uhr) wichtige Instandhaltungsarbeiten durch. Bis Freitagmittag (1.10., 12 Uhr) bleibt der Bahnübergang vollgesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Die Deutsche Bahn bittet um Verständnis, da die Arbeiten bereits seit langem geplant und unaufschiebbar seien.