Selb: Einbruch in Juweliergeschäft

Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro haben Einbrecher am Sonntagmorgen aus einem Juweliergeschäft in Selb gestohlen. Das berichtet die Polizei Oberfranken.

Kurz nach 3 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei über einen Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Ludwigstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen zwei Täter das Schaufenster des Geschäfts mit brachialer Gewalt ein. Von dort entwendeten sie greifbare Schmuckstücke im mittleren vierstelligen Wert und flüchteten in Richtung Bachstraße.

Die vermummten Täter werden wie folgt beschrieben:

– Täter 1: zirka 190 Zentimeter groß, schlank, dunkle Bekleidung

– Täter 2: zirka 180 Zentimeter groß, kräftig, dunkle Bekleidung

Die Kripo Hof bittet die Bevölkerung um Mithilfe:

– Wer hat in den frühen Sonntagmorgenstunden Wahrnehmungen bei dem Juweliergeschäft in der Ludwigstraße oder in der näheren Umgebung gemacht?

– Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten?

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.