Gleich zwei Mal innerhalb einer Woche verschlägt es den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in den Landkreis Wunsiedel. Am kommenden Freitag (9.7.) ist er zu Gast beim Spatenstich von Bayerns größter Wasserstoffanlage im Energiepark in Wunsiedel. Morgen (SO) kommt er aber erstmal nach Selb. Die CSU hält ihren Bezirksparteitag in der Roland-Dorschner-Halle ab. Die Mitglieder wählen dabei unter anderem den Bezirksvorstand und das Bezirksschiedsgericht.