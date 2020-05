Selb: Betrunkene Männer prügeln sich vor Markt

Vier Männer haben es gestern mit den Abstandsregeln nicht ganz so ernst genommen – sie haben sich vor einem Verbrauchermarkt in der Schillerstraße in Selb nämlich geprügelt. Als die Polizei dort angekommen ist, hat sie aber nur noch zwei der Männer angetroffen. Zwischen einem von ihnen und einem 41-jährigen Mann ist es demnach zum Streit gekommen. Der 41jährige hat dem 32-jährigen dabei einen Metallmülleimer ist Gesicht geworfen. Außerdem wollte er mit einer zerbrochenen Glasflasche auf ihn los, was sich aber ins Leere verlaufen hat. Der jüngere hat gegenüber der Beamten aber angegeben, lediglich gestürzt zu sein. Das könnte auch seinem getrübten Erinnerungsvermögen geschuldet gewesen sein – der Mann hat nämlich 2,58 Promille intus gehabt. Auch der Ältere von den beiden ist bei der Prügelei betrunken gewesen – bei ihm sind 2,14 Promille nachgewiesen worden.

(Symbolbild)