Selb beteiligt sich an Earth Hour: Weltweit geht für eine Stunde das Licht aus

In Zeiten der Corona-Krise können bestimmte Rituale Menschen Halt geben. Ein solches Ritual gibt es heute Abend. Dann ist wieder Earth Hour. Auch die Stadt Selb beteiligt sich an der Aktion des World Wide Fund for Nature. Das heißt, um 20 Uhr 30 geht die Beleuchtung an den städtischen Gebäuden für eine Stunde aus – am Rathaus, an der Volkshochschule, am Jugendtreff JAM und am Hallenbad. Selb will damit – wie tausende andere Städte weltweit – ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz setzen. Wer die Aktion unterstützen möchte, kann ebenfalls bei sich zuhause ab halb neun abends für eine Stunde das Licht ausmachen.