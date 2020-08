Selb: Baumaßnahme Kreisverkehr startet nächste Woche

Es ist eines der größten Bauprojekte für die Stadt Selb: Ab kommender Woche gehts los: Der Marienplatz wird zum Kreisverkehr umgebaut. Die Großbaustelle startet am 17. August, also kommenden Montag. Neben dem Kreisverkehr soll sich aber noch mehr am Stadteingang verändern. Der Selber Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch:

Bis zum Wiesenfest im kommenden Jahr soll die Baumaßnahme fertig sein. Um sie zu realisieren, ist eine Vollsperrung nötig. Die Kosten der Maßnahmen schätzt Pötzsch vorsichtig auf rund drei Millionen Euro. Die Kosten teilen sich die Stadt Selb und das staatliche Bauamt Bayreuth.