Selb: Bauarbeiten in Christoph-Krautheim-Straße gehen weiter

Baustellen sind in der kalten Jahreszeit ja meistens im Winterschlaf. In Selb kann es in der Christoph-Krautheim-Straße ab heute (MO) aber weitergehen. Für die steht ja eine Komplettsanierung an – deshalb ist für den Verkehr die Durchfahrt ab heute auch nicht mehr möglich. Nur Anlieger kommen noch nach Hause. Im Moment steht der erste Teilabschnitt an. Der soll im Juni fertig sein. Für die Maßnahme ist das nötige Geld im Selber Haushalt für dieses Jahr eingestellt. Die Sanierung gilt als zentrales Projekt der Bayerisch-Tschechischen-Freundschaftswochen 2023.