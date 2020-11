Selb: Auch übers Wochenende weiter Abkochen

Auch über’s Wochenende müsst ihr in Selb das Wasser abkochen. Am Mittwoch ist eine Verunreinigung aufgefallen. Enterokokken heißen die Übeltäter, die sich im Wasser befinden und zu Infektionen führen können. Die ESM chlort das Wasser deshalb aktuell. Heute nimmt sie eine weitere Probe. Unabhängig vom Ergebnis wird es wohl erst am Montag im Laufe des Nachmittags Gespräche mit dem Gesundheitsamt geben. Frühestens danach kann es eine Entwarnung geben. Wer Leitungswasser zum Kochen oder Trinken benutzen will, soll es vorher mindestens 3 Minuten lang sprudelnd aufkochen.

Nicht betroffen sind die Ortsteile Plößberg, Selb-Plößberg, Vielitz, Siedlung-Vielitz, Steinselb, Spielberg, Heidelheim, Weißenbach und Hammergut.